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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 500 بطة على سكان عمارات العزل في بورسعيد

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:19 م
الدكتورة سوسن حبيش
الدكتورة سوسن حبيش
بورسعيد:شيماء رشاد
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قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جرى توزيع 500 بطة، وكمية من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية على سكان عمارات الحجر المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الدكتورة سوسن، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى صرف 500 جنيه، وكرتونة مواد غذائية وبطة ولحوم وفراخ، وخبز لـ150 أسرة من العمالة غير المنتظمة، لافتة أنه قام بسداد المبالغ المالية للعمالة غير المنتظمة جمعيتان أهليتان.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن كراتين المواد الغذائية التي يجرى توزيعها تزن 10 كيلوجرامات، وتشمل: "أرز- زيت - سكر - جبن - صلصة - سمن - شاي - فول"، بالإضافة إلى شنطة تضم لحوما وفراخا وخضارا وبقوليات، وبطة لكل أسرة، بجانب شنط خبز.

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