تموين قنا: ألفا مستودع دقيق تصرف للفرد 10 كيلو على البطاقات

قال أحمد السيد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن إجمالي المخابز البلدية بلغ نحو 500 مخبز تقوم بالعمل اليومي بالمواعيد الجديدة خلال رمضان في الفترة الصباحية الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، لإنتاج الخبز البلدي لتَوفير وجبتي الإفطار والسحور.أضاف وكيل تموين قنا، لـ«الدستور»، أن إجمالي مستودعات الدقيق بلغت نحو ألفي مستودع تقوم بتوزيع الدقيق استخراج 82٪ على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في المناطق التي تَخلو من المخابز البلدية ليحصل المواطن بمتوسط 10 كيلوجرامات.وتابع أن المواطن الذي يقوم بتوفير الخبز ولا يحصل عليه في مقابل صرف نقاط الخبز في منافذ البقالين كسلع غذائية.