«طاقة البرلمان» تشيد باستمرار «البترول» فى توصيل الغاز لسيناء

وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية والتقدير للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاهتمامه الكبير بدعم قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء والقيام حاليًا بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي.وأوضح النائب- في بيان اليوم الأحد- أن المشروع يتم من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.وقال إن قطاع البترول له إسهاماته الواضحة فى المشروعات المهمة داخل محافظتى شمال وجنوب سيناء مشيدا باستمرار نشاط توصيل الغاز، خاصة بمدينة العريش، على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء "حق الشهيد" ولم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.يشار إلى أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلى بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحى آل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحى عاطف السادات وحى السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة، وكذلك محطتان لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود.