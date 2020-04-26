رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان» تشيد باستمرار «البترول» فى توصيل الغاز لسيناء

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:17 م
النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية والتقدير للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاهتمامه الكبير بدعم قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء والقيام حاليًا بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي.

وأوضح النائب- في بيان اليوم الأحد- أن المشروع يتم من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع.

وقال إن قطاع البترول له إسهاماته الواضحة فى المشروعات المهمة داخل محافظتى شمال وجنوب سيناء مشيدا باستمرار نشاط توصيل الغاز، خاصة بمدينة العريش، على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء "حق الشهيد" ولم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.

يشار إلى أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلى بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحى آل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحى عاطف السادات وحى السلايمة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة، وكذلك محطتان لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

«نيويورك بوست»: وفاة كيم يونج زعيم كوريا الشمالية

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية

«خبايا القاهرة».. لماذا سمي «كلوت بك» بشارع نقائض الوضوء؟

«ابدأ حلمك» على يوتيوب: محاضرات وفوازير سينما مصر