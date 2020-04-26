رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يوجه «المصرية للاتصالات» بتقليل تزاحم المواطنين

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:15 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع عدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى وضرورة اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث توقف المحافظ خلال جولته، أمام أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات بسبب تزاحم المواطنين أمام الفرع.

والتقى المحافظ بعدد من المسئولين في الفرع، لبحث حل مشكلة التزاحم من خلال توفير أحد مراكز الشباب أو المدارس وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة في أسرع وقت، مع الحفاظ على مبدأ التباعد بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منه وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا يوجه «المصرية للاتصالات» بتقليل تزاحم المواطنين
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا يوجه «المصرية للاتصالات» بتقليل تزاحم المواطنين

موضوعات متعلقة

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية

«خبايا القاهرة».. لماذا سمي «كلوت بك» بشارع نقائض الوضوء؟

«ابدأ حلمك» على يوتيوب: محاضرات وفوازير سينما مصر