محافظ المنيا يوجه «المصرية للاتصالات» بتقليل تزاحم المواطنين

ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع عدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى وضرورة اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بوزارة الصحة.جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث توقف المحافظ خلال جولته، أمام أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات بسبب تزاحم المواطنين أمام الفرع.والتقى المحافظ بعدد من المسئولين في الفرع، لبحث حل مشكلة التزاحم من خلال توفير أحد مراكز الشباب أو المدارس وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة في أسرع وقت، مع الحفاظ على مبدأ التباعد بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم.وأكد المحافظ أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منه وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.