محافظ المنيا: مديرية التموين تحرر 39 مخالفة متنوعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في بيان له، أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية ما بين 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة) بالإضافة إلى تحرير 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – محلات بدون شهادات صحية – مخالفات البدالين التموينيين)، ومخالفة في مجال المواد البترولية لعدم وجود ترخيص.