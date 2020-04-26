محافظ كفر الشيخ: تطبيق معايير الجودة العالمية فى عمليات الرصف (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف للطرق الحيوية بمحافظة كفرالشيخ، ومواصلة رصف الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة طبقا للخطة الاستثمارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم تطبيق معايير الجودة العالمية في عمليات الرصف.أوضح محافظ كفرالشيخ، في تصريحات له، أنه يتم استكمال أعمال الرصف للطرق الحيوية، والتي تتضمن "تمهيد طريق جمال عبدالناصر بمركز ومدينة قلين لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، كذا طريق قرية أولاد سعيد التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، بالإضافة إلى طريق قرية الحنفي التابعة للوحدة المحلية لقرية بر بحري بمركز ومدينة بلطيم"، وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.شدد محافظ كفرالشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجها برفع جميع مخلفات الطريق أولًا بأول، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.