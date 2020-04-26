ارتفاع الإصابات بكورونا في التشيك إلى 7352

ذكر راديو براغ الدولي أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك وصلت إلى 7352، حتى صباح اليوم الأحد بزيادة 79 حالة عن أمس السبت.وهي ثاني أقل زيادة في الحالات، على مدى الأسبوعين الماضيين. وارتفعت حالات الوفاة بواقع أربع حالات لتصل إلى 219.وقال خبراء لوكالة أنباء التشيك إن أحد المؤشرات الإيجابية الرئيسية هو أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا انكمش بواقع 33 شخصا، أمس السبت، ليصل إلى إجمالي 352.ومن جهة أخرى فقد نحو 11 بالمئة من التشيكيين وظائفهم خلال الشهر الذي تلى إغلاق حكومي شمل الكثير من قطاع الخدمات والترفيه، فرضته البلاد للحد من انتشار المرض.وذكر راديو براغ أن 12 بالمئة لم يعدوا يحصلون على أجورهم في الوقت المحدد، بحسب استطلاع إلكتروني أجرته وكالة "بيهافيو" البحثية عن الفترة بين 14 مارس، وهو اليوم الذي دخل فيه الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ، 14أبريل.