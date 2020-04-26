رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: منصة مودة تتخطى حاجز المليون متابع

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:59 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع فريق عمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)؛ لمتابعة العمل بالمشروع، خاصة التفاعل مع متابعي منصّة مودة في ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونيّة خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض فريق مشروع مودة ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على المنصة الرقمية www.mawadda-eg.com بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد المترددين على المنصة لأكثر من مليون و100 ألف زائر وزائرة، بينما سجل حوالي 100 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة منذ إطلاقها من جانب رئيس الجمهورية ديسمبر الماضي.

وجاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، كما استعرض الفريق استخدام منصات التواصل في الوصول للمستفيدين واستخدام صفحة "مودة"على فيسبوك كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة، حيث تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة المصرية.

وتفعيلًا لحَملة خليك في البيت، تتم إضافة فيديو جديد يوميًا على الصفحة، حيث وصلت عدد المشاهدات ٣ ملايين مشاهدة وحوالي 500 ألف تفاعل و50 ألف متابع للصفحة، واستعرض فريق المشروع موقف التدريبات المباشرة لطلاب الجامعات في ظل توقف العملية التعليمية وكان المشروع قد قام خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بجامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة ٨ جامعات بإجمالي ٣٣٠ عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر أن يتم ضم 4 جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي، لكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك.

كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام ٢٦٢ دورة تدريبية حيث تم تدريب ١٥ ألفا و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة، والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى 3 أبعاد أساسية للزواج وهى (البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، البعد الشرعي.

وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع 3 ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد) استفاد منها ألفان و750 مجندًا.

موضوعات متعلقة

«رد حاسم».. وزير التعليم يعلق على المطالبات بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية

فتح باب الحجز في مشروع «جنة للإسكان الفاخر»

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

جدول مواعيد صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية

«خبايا القاهرة».. لماذا سمي «كلوت بك» بشارع نقائض الوضوء؟

«ابدأ حلمك» على يوتيوب: محاضرات وفوازير سينما مصر