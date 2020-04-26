«التضامن»: منصة مودة تتخطى حاجز المليون متابع

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع فريق عمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)؛ لمتابعة العمل بالمشروع، خاصة التفاعل مع متابعي منصّة مودة في ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونيّة خلال الفترة الأخيرة.واستعرض فريق مشروع مودة ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على المنصة الرقمية www.mawadda-eg.com بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد المترددين على المنصة لأكثر من مليون و100 ألف زائر وزائرة، بينما سجل حوالي 100 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة منذ إطلاقها من جانب رئيس الجمهورية ديسمبر الماضي.وجاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، كما استعرض الفريق استخدام منصات التواصل في الوصول للمستفيدين واستخدام صفحة "مودة"على فيسبوك كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة، حيث تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة المصرية.وتفعيلًا لحَملة خليك في البيت، تتم إضافة فيديو جديد يوميًا على الصفحة، حيث وصلت عدد المشاهدات ٣ ملايين مشاهدة وحوالي 500 ألف تفاعل و50 ألف متابع للصفحة، واستعرض فريق المشروع موقف التدريبات المباشرة لطلاب الجامعات في ظل توقف العملية التعليمية وكان المشروع قد قام خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بجامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة ٨ جامعات بإجمالي ٣٣٠ عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر أن يتم ضم 4 جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي، لكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك.كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام ٢٦٢ دورة تدريبية حيث تم تدريب ١٥ ألفا و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة، والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى 3 أبعاد أساسية للزواج وهى (البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، البعد الشرعي.وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع 3 ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد) استفاد منها ألفان و750 مجندًا.