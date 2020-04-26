العراق: إعادة 210 مواطنين عالقين في مصر

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم الأحد، إعادة 210 مواطنين عراقيين عالقين في مصر.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن سفارة العراق لدى القاهرة سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثالثة عشرة إلى بغداد على متنها 210 مواطنين بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.