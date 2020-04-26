منة فضالي في كواليس «مقابلة مع السيد آدم» (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا لها من كواليس مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت منة فضالي على الصور قائلة: "كواليس مسلسل مقابلة مع السيد آدم تأليف وإخراج أستاذ فادي سليم مع نجوم سوريا لأول مرة النجم الأستاذ غسان مسعود".من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.