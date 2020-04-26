7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه عن فترة عملهم بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العُمّالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض نجح فى تحصيل مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة، وبلغت إجماليها 312 ألفًا و261 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازى مليونا و311 ألفًا و916 جنيهًا مصريًا تقريبًا.وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 7 عمال مصريين يعملون بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية ويتضرّرون من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وبالمُتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للمطالبة بمستحقات العمال، وتمت الاستجابة وتم تحصيل مستحقاتهم، وبلغ إجماليها 312 ألفًا و261 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونا و311 ألفا و916 جنيها مصريا تقريبا.