شركة «رشيد» للبترول تتبرع بأجهزة طبية لمحافظة البحيرة

تبرعت شركة "رشيد" للبترول لمحافظة البحيرة بثلاثة ملايين جنيه مساهمة منها لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في بيان اليوم الأحد، إنه تم تجهيز 500 فلتر لتنقية مياه الشرب، و4 أجهزة تنفس صناعي مختلفة الأنواع، وكمامات، وكحول 70%، وقفازات لاتكس، وكلور 5%، و10 أجهزة قياس حرارة.وأشاد بالدور الذي تقوم به الشركة ومساهمتها فى تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية بالمجتمعات المحلية المحيطة بها فى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة، موجها مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركزي رشيد وادكو لتوزيع الأجهزة على المستشفيات.