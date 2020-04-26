محلات الحلوى بورسعيد تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة الأمراض (صور)

بدأت محلات الحلوى بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.ووضع أصحاب محلات الحلوى أقماع وعلامات إرشادية أمام الشوادر الخاصة بهم، كما جرى توزيع كمامات وقفازات بلاستيك على المواطنين المترددين على المحلات.وكانت المحلات شهدت زحامًا شديدًا من المواطنين، لشراء الحلوى في أول وثاني أيام شهر رمضان المبارك، وذلك رغم تحذيرات الدولة من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على الالتزام لأنه سيساهم بشكل كبير فى تخطي هذه المرحلة، مناشدا بضرورة الوعي والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية.