في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية
الأحد 26/أبريل/2020 - 01:50 م
جمال عاشورطباعة
أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الأحد عبر بث حي للتلفزيون الأردني أسماء الفائزين في مسابقة "موهبتي من بيتي" في أسبوعها الرابع.
وفاز بالجائزة الأولى مناصفة ديما رامي علي مصطفى، فرع الاناشيد الاسلامية والابتهالات، وعز الدين غازي عبد البديع أبو حويلة، النصوص الأدبية.
وعبر وزير الثقافة د. باسم الطويسي، عن مدى فخره بإنجاز مبادرة "موهبتي من بيتي" التي بلغ عدد مشاهداتها خلال الموسم الأول 18 مليون مشاهدة.
وأعلن الطويسي إطلاق الموسم الثاني مع بداية الشهر الفضيل، مبينا استمرارية المبادرة خلال شهر رمضان، مع تغييرات طفيفة على الحقول بإضافة الأناشيد والابتهالات الدينية، والخط والزخرفة الإسلامية لتتواءم مع الشهر الفضيل.
وقال د. الطويسي مع إطلاق الموسم الثاني للمبادرة إن عدد المشاركات التي قدمها الشباب والأطفال الأردنيون كان "مهولًا"، ليس على المستوى الأردني فحسب، بل على المستوى العربي أيضا، حيث وصلت لأكثر من 67 ألف مشاركة في أعمال تخص الشعر والقصة والغناء والموسيقى والرسم.
وتوقع د. الطويسي أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل بعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب، سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم.
وقال د. الطويسي إن المسابقة تلقت مشاركات من جميع محافظات المملكة، وكذلك استقبلت مشاركات من جنسيات عربية بلغت نسبتها من المشاركان نحو 3 %، أي ما يقارب ألفي مشاركة، ورغم أن الجوائز اقتصرت على الأردنيين والأردنيات إلا أن هذا الحجم من المشاركات يدل على مدى التوسع في انتشار المبادرة ونجاحها على المستوى العربي.
وبيّن الطويسي أنه تم تخصيص خمس لجان تحكيم، كل يختص في أحد جوانب المسابقة الـخمس: "النصوص الأدبية والقصة والشعر، الفنون والرسم والتصميم والكاريكاتير، الفيلم، الموسيقى والعزف، التمثيل"، وهم من الخبراء وأساتذة الجامعات.
وقال د. الطويسي إن لكل لجنة تحكيم معاييرها الخاصة التي تُحكّم على أساسها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العامة؛ كالفئات العمرية، والجودة الفنية في المنتج الثقافي لافتا أن الوزارة ستقوم بتفعيل منصة خاصة بالمسابقة، حيث يقوم المشترك بتحميل منشوره مرفقًا بـ"الهاشتاج"، وسيتم نقله لموقع الوزارة لتوثيق معلوماته، وبالتالي سيتمكن الجمهور من مشاهدة المحتوى الثقافي، مع المحافظة على خصوصية معلومات المشاركين.
وقسمت المسابقة على فئتين، الأولى: الأطفال من سن 10 إلى 14 عامًا، والثانية: الشباب من سن 15 إلى 25 عامًا.
وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم وستاند أب، علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل "200 دينار"، وتمنح جائزة "100 دينار" لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى "1000 دينار".
وفاز بالجائزة في حقل النصوص الأدبية
عزالدين غازي عبد البديع ابو حويله
أحمد محمد عبدالكريم الدن
سارة محمد اسامة البنا
خالد يحيى مصطفى دراوشة
رغد نضال نظمي جرادات
آلاء رفيق محمود أبو سنينة
محمود محمد محمود بني عامر
رؤى رشاد صالح زيد الكيلاني
أحمد سليمان عذافة السلايطة
مرح يوسف عبدالله خالد
سارة نايف ناصر الدغمي
محمد حسين سعيد سعيفان
جوري باسم عطالله القراله
رحمه جعفر عبدالحميد حياصات
منتصر عزمي عبدالكريم المهيرات
تالا خالد احمد المطارنة
أحمد نادر سمير عفيفي
ضحى محمد سليمان المحاسنه
احمد نهار جمال قطيشات
عبدالله صالح عبدالله المعايطة
أما في حقل العزف والغناء ففاز:
يحيى حسين عقيلان
خليل رائد خليل الخوالدة
عمر فادي عبد الهادي
اماني رزوق جليل فشحو
سامي أمين عبد المعطي الزريقي
حبيب الرحمان جهاد علي الحياري
يوسف منذر شوقي الحاج
محمد مصطفى عبد الرازق
محمد جمال صبحي أحمد حسين
نبيل عيسى سلامة الربضي
حلًا اسامه الجبور
وسيم غسان الزعبي
علاء ناصر محمد سعيد حمدان
زيدون فلاح خالد قرعومة
زيد ناصر محمد الزوايده
غسان فؤاد محمد حمود
وفي حقل الرسم والتصميم وفن الكاريكاتير فاز كل من:
آدم محمد سليمان الروسان
مريم عبدالله قدره الشامي
هلا سليمان نايف الصبيحي
هبة عبدالحكيم يونس الطويل
خالد محمد ابراهم ابوكف
فرح فاضل محمود الغرايبة
علاء ابراهيم محمد طايع
ليلى سامر نظمي عبد الهادي
الاء علي محمود عنانزة
تقى محمود 'محمد علي' المحتسب
يزيد طارق محمد الفقيه
حلا محمد أبو طاحون
سالي حسني حسن الزعبي
مريانا علي عليان منصور
عمر هيثم طلال ضاحي
هند محمود محمد جمعه
سارة هيثم هاني منصور
حمزه فيصل الزعبي
هبة اياد محمود مصلح
رند نسيم بهجت الخصاونه
جنى يوسف شاكر الطرمان
فرح إسماعيل إبراهيم الملاح
وفي حقل الفيلم أو الفيديو فاز:
سوار محمد طاهر قطيشات
هالة عاطف خالد الريموني
رؤى رائد صالح صالح
فاروق فادي فاروق أبو صالح
جودي محمد يحيى أبوريشة
حذيفة محمد حمد الحريرات
بيسان ماهر ابراهيم ال خطاب
ميار ابراهيم وحيد كباجه
شيماء ادريس كامل بطاينه
سليمان صالح سليمان الزيود
عبدالله محمد احمد الكوفحي
تميم ابراهيم احمد عنوقة
سلمى عماد عبدالله جادالله
ءالاء زهدي اسماعيل جانبك
غنى عماد عايش ابو مسامح
طارق عدنان ذيب الشدفان
جنى منذر بدرالدين عودة
عبادة يزيد عبدالهادي نوفل
بشير محمد توفيق زغلول
علاء احمد طالب ابو هنيه
زهر ناصر عبد الغني ناصر
صحيح نور الدين
يزيد منذر فخري الخوله
محمود أحمد محمد الرشايدة
ريماس وبوران خالد محمد محفوظ
حمزة عبد الرزاق محمد الشنتير
سدين محمود سامي سمارة
أريج عبدالله إسماعيل الذيبة
راما إبراهيم علي الحوامده
أما في حقل الأناشيد فاز:
ديما رامي علي مصطفى
زياد جمال حمادة
وفاء جمال زياد حمادة
نور الدين محمد نمر الدش
صَبا جمعة طه الأقطش
مهند محمود عارف عمر
وسيم أكرم أحمد العزام
ريتاج عواد محمد البلوش
هدى خالد مُصطفى الصقور
محمد عبدالله ياسر هارون
محمد ويزيد جهاد علي المومني
وفاز بالجائزة الأولى مناصفة ديما رامي علي مصطفى، فرع الاناشيد الاسلامية والابتهالات، وعز الدين غازي عبد البديع أبو حويلة، النصوص الأدبية.
وعبر وزير الثقافة د. باسم الطويسي، عن مدى فخره بإنجاز مبادرة "موهبتي من بيتي" التي بلغ عدد مشاهداتها خلال الموسم الأول 18 مليون مشاهدة.
وأعلن الطويسي إطلاق الموسم الثاني مع بداية الشهر الفضيل، مبينا استمرارية المبادرة خلال شهر رمضان، مع تغييرات طفيفة على الحقول بإضافة الأناشيد والابتهالات الدينية، والخط والزخرفة الإسلامية لتتواءم مع الشهر الفضيل.
وقال د. الطويسي مع إطلاق الموسم الثاني للمبادرة إن عدد المشاركات التي قدمها الشباب والأطفال الأردنيون كان "مهولًا"، ليس على المستوى الأردني فحسب، بل على المستوى العربي أيضا، حيث وصلت لأكثر من 67 ألف مشاركة في أعمال تخص الشعر والقصة والغناء والموسيقى والرسم.
وتوقع د. الطويسي أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل بعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب، سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم.
وقال د. الطويسي إن المسابقة تلقت مشاركات من جميع محافظات المملكة، وكذلك استقبلت مشاركات من جنسيات عربية بلغت نسبتها من المشاركان نحو 3 %، أي ما يقارب ألفي مشاركة، ورغم أن الجوائز اقتصرت على الأردنيين والأردنيات إلا أن هذا الحجم من المشاركات يدل على مدى التوسع في انتشار المبادرة ونجاحها على المستوى العربي.
وبيّن الطويسي أنه تم تخصيص خمس لجان تحكيم، كل يختص في أحد جوانب المسابقة الـخمس: "النصوص الأدبية والقصة والشعر، الفنون والرسم والتصميم والكاريكاتير، الفيلم، الموسيقى والعزف، التمثيل"، وهم من الخبراء وأساتذة الجامعات.
وقال د. الطويسي إن لكل لجنة تحكيم معاييرها الخاصة التي تُحكّم على أساسها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العامة؛ كالفئات العمرية، والجودة الفنية في المنتج الثقافي لافتا أن الوزارة ستقوم بتفعيل منصة خاصة بالمسابقة، حيث يقوم المشترك بتحميل منشوره مرفقًا بـ"الهاشتاج"، وسيتم نقله لموقع الوزارة لتوثيق معلوماته، وبالتالي سيتمكن الجمهور من مشاهدة المحتوى الثقافي، مع المحافظة على خصوصية معلومات المشاركين.
وقسمت المسابقة على فئتين، الأولى: الأطفال من سن 10 إلى 14 عامًا، والثانية: الشباب من سن 15 إلى 25 عامًا.
وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم وستاند أب، علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل "200 دينار"، وتمنح جائزة "100 دينار" لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى "1000 دينار".
وفاز بالجائزة في حقل النصوص الأدبية
عزالدين غازي عبد البديع ابو حويله
أحمد محمد عبدالكريم الدن
سارة محمد اسامة البنا
خالد يحيى مصطفى دراوشة
رغد نضال نظمي جرادات
آلاء رفيق محمود أبو سنينة
محمود محمد محمود بني عامر
رؤى رشاد صالح زيد الكيلاني
أحمد سليمان عذافة السلايطة
مرح يوسف عبدالله خالد
سارة نايف ناصر الدغمي
محمد حسين سعيد سعيفان
جوري باسم عطالله القراله
رحمه جعفر عبدالحميد حياصات
منتصر عزمي عبدالكريم المهيرات
تالا خالد احمد المطارنة
أحمد نادر سمير عفيفي
ضحى محمد سليمان المحاسنه
احمد نهار جمال قطيشات
عبدالله صالح عبدالله المعايطة
أما في حقل العزف والغناء ففاز:
يحيى حسين عقيلان
خليل رائد خليل الخوالدة
عمر فادي عبد الهادي
اماني رزوق جليل فشحو
سامي أمين عبد المعطي الزريقي
حبيب الرحمان جهاد علي الحياري
يوسف منذر شوقي الحاج
محمد مصطفى عبد الرازق
محمد جمال صبحي أحمد حسين
نبيل عيسى سلامة الربضي
حلًا اسامه الجبور
وسيم غسان الزعبي
علاء ناصر محمد سعيد حمدان
زيدون فلاح خالد قرعومة
زيد ناصر محمد الزوايده
غسان فؤاد محمد حمود
وفي حقل الرسم والتصميم وفن الكاريكاتير فاز كل من:
آدم محمد سليمان الروسان
مريم عبدالله قدره الشامي
هلا سليمان نايف الصبيحي
هبة عبدالحكيم يونس الطويل
خالد محمد ابراهم ابوكف
فرح فاضل محمود الغرايبة
علاء ابراهيم محمد طايع
ليلى سامر نظمي عبد الهادي
الاء علي محمود عنانزة
تقى محمود 'محمد علي' المحتسب
يزيد طارق محمد الفقيه
حلا محمد أبو طاحون
سالي حسني حسن الزعبي
مريانا علي عليان منصور
عمر هيثم طلال ضاحي
هند محمود محمد جمعه
سارة هيثم هاني منصور
حمزه فيصل الزعبي
هبة اياد محمود مصلح
رند نسيم بهجت الخصاونه
جنى يوسف شاكر الطرمان
فرح إسماعيل إبراهيم الملاح
وفي حقل الفيلم أو الفيديو فاز:
سوار محمد طاهر قطيشات
هالة عاطف خالد الريموني
رؤى رائد صالح صالح
فاروق فادي فاروق أبو صالح
جودي محمد يحيى أبوريشة
حذيفة محمد حمد الحريرات
بيسان ماهر ابراهيم ال خطاب
ميار ابراهيم وحيد كباجه
شيماء ادريس كامل بطاينه
سليمان صالح سليمان الزيود
عبدالله محمد احمد الكوفحي
تميم ابراهيم احمد عنوقة
سلمى عماد عبدالله جادالله
ءالاء زهدي اسماعيل جانبك
غنى عماد عايش ابو مسامح
طارق عدنان ذيب الشدفان
جنى منذر بدرالدين عودة
عبادة يزيد عبدالهادي نوفل
بشير محمد توفيق زغلول
علاء احمد طالب ابو هنيه
زهر ناصر عبد الغني ناصر
صحيح نور الدين
يزيد منذر فخري الخوله
محمود أحمد محمد الرشايدة
ريماس وبوران خالد محمد محفوظ
حمزة عبد الرزاق محمد الشنتير
سدين محمود سامي سمارة
أريج عبدالله إسماعيل الذيبة
راما إبراهيم علي الحوامده
أما في حقل الأناشيد فاز:
ديما رامي علي مصطفى
زياد جمال حمادة
وفاء جمال زياد حمادة
نور الدين محمد نمر الدش
صَبا جمعة طه الأقطش
مهند محمود عارف عمر
وسيم أكرم أحمد العزام
ريتاج عواد محمد البلوش
هدى خالد مُصطفى الصقور
محمد عبدالله ياسر هارون
محمد ويزيد جهاد علي المومني