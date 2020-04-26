في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الأحد عبر بث حي للتلفزيون الأردني أسماء الفائزين في مسابقة "موهبتي من بيتي" في أسبوعها الرابع.وفاز بالجائزة الأولى مناصفة ديما رامي علي مصطفى، فرع الاناشيد الاسلامية والابتهالات، وعز الدين غازي عبد البديع أبو حويلة، النصوص الأدبية.وعبر وزير الثقافة د. باسم الطويسي، عن مدى فخره بإنجاز مبادرة "موهبتي من بيتي" التي بلغ عدد مشاهداتها خلال الموسم الأول 18 مليون مشاهدة.وأعلن الطويسي إطلاق الموسم الثاني مع بداية الشهر الفضيل، مبينا استمرارية المبادرة خلال شهر رمضان، مع تغييرات طفيفة على الحقول بإضافة الأناشيد والابتهالات الدينية، والخط والزخرفة الإسلامية لتتواءم مع الشهر الفضيل.وقال د. الطويسي مع إطلاق الموسم الثاني للمبادرة إن عدد المشاركات التي قدمها الشباب والأطفال الأردنيون كان "مهولًا"، ليس على المستوى الأردني فحسب، بل على المستوى العربي أيضا، حيث وصلت لأكثر من 67 ألف مشاركة في أعمال تخص الشعر والقصة والغناء والموسيقى والرسم.وتوقع د. الطويسي أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل بعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب، سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم.وقال د. الطويسي إن المسابقة تلقت مشاركات من جميع محافظات المملكة، وكذلك استقبلت مشاركات من جنسيات عربية بلغت نسبتها من المشاركان نحو 3 %، أي ما يقارب ألفي مشاركة، ورغم أن الجوائز اقتصرت على الأردنيين والأردنيات إلا أن هذا الحجم من المشاركات يدل على مدى التوسع في انتشار المبادرة ونجاحها على المستوى العربي.وبيّن الطويسي أنه تم تخصيص خمس لجان تحكيم، كل يختص في أحد جوانب المسابقة الـخمس: "النصوص الأدبية والقصة والشعر، الفنون والرسم والتصميم والكاريكاتير، الفيلم، الموسيقى والعزف، التمثيل"، وهم من الخبراء وأساتذة الجامعات.وقال د. الطويسي إن لكل لجنة تحكيم معاييرها الخاصة التي تُحكّم على أساسها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العامة؛ كالفئات العمرية، والجودة الفنية في المنتج الثقافي لافتا أن الوزارة ستقوم بتفعيل منصة خاصة بالمسابقة، حيث يقوم المشترك بتحميل منشوره مرفقًا بـ"الهاشتاج"، وسيتم نقله لموقع الوزارة لتوثيق معلوماته، وبالتالي سيتمكن الجمهور من مشاهدة المحتوى الثقافي، مع المحافظة على خصوصية معلومات المشاركين.وقسمت المسابقة على فئتين، الأولى: الأطفال من سن 10 إلى 14 عامًا، والثانية: الشباب من سن 15 إلى 25 عامًا.وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم وستاند أب، علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل "200 دينار"، وتمنح جائزة "100 دينار" لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى "1000 دينار".وفاز بالجائزة في حقل النصوص الأدبيةعزالدين غازي عبد البديع ابو حويلهأحمد محمد عبدالكريم الدنسارة محمد اسامة البناخالد يحيى مصطفى دراوشةرغد نضال نظمي جراداتآلاء رفيق محمود أبو سنينةمحمود محمد محمود بني عامررؤى رشاد صالح زيد الكيلانيأحمد سليمان عذافة السلايطةمرح يوسف عبدالله خالدسارة نايف ناصر الدغميمحمد حسين سعيد سعيفانجوري باسم عطالله القرالهرحمه جعفر عبدالحميد حياصاتمنتصر عزمي عبدالكريم المهيراتتالا خالد احمد المطارنةأحمد نادر سمير عفيفيضحى محمد سليمان المحاسنهاحمد نهار جمال قطيشاتعبدالله صالح عبدالله المعايطةأما في حقل العزف والغناء ففاز:يحيى حسين عقيلانخليل رائد خليل الخوالدةعمر فادي عبد الهادياماني رزوق جليل فشحوسامي أمين عبد المعطي الزريقيحبيب الرحمان جهاد علي الحيارييوسف منذر شوقي الحاجمحمد مصطفى عبد الرازقمحمد جمال صبحي أحمد حسيننبيل عيسى سلامة الربضيحلًا اسامه الجبوروسيم غسان الزعبيعلاء ناصر محمد سعيد حمدانزيدون فلاح خالد قرعومةزيد ناصر محمد الزوايدهغسان فؤاد محمد حمودوفي حقل الرسم والتصميم وفن الكاريكاتير فاز كل من:آدم محمد سليمان الروسانمريم عبدالله قدره الشاميهلا سليمان نايف الصبيحيهبة عبدالحكيم يونس الطويلخالد محمد ابراهم ابوكففرح فاضل محمود الغرايبةعلاء ابراهيم محمد طايعليلى سامر نظمي عبد الهاديالاء علي محمود عنانزةتقى محمود 'محمد علي' المحتسبيزيد طارق محمد الفقيهحلا محمد أبو طاحونسالي حسني حسن الزعبيمريانا علي عليان منصورعمر هيثم طلال ضاحيهند محمود محمد جمعهسارة هيثم هاني منصورحمزه فيصل الزعبيهبة اياد محمود مصلحرند نسيم بهجت الخصاونهجنى يوسف شاكر الطرمانفرح إسماعيل إبراهيم الملاحوفي حقل الفيلم أو الفيديو فاز:سوار محمد طاهر قطيشاتهالة عاطف خالد الريمونيرؤى رائد صالح صالحفاروق فادي فاروق أبو صالحجودي محمد يحيى أبوريشةحذيفة محمد حمد الحريراتبيسان ماهر ابراهيم ال خطابميار ابراهيم وحيد كباجهشيماء ادريس كامل بطاينهسليمان صالح سليمان الزيودعبدالله محمد احمد الكوفحيتميم ابراهيم احمد عنوقةسلمى عماد عبدالله جاداللهءالاء زهدي اسماعيل جانبكغنى عماد عايش ابو مسامحطارق عدنان ذيب الشدفانجنى منذر بدرالدين عودةعبادة يزيد عبدالهادي نوفلبشير محمد توفيق زغلولعلاء احمد طالب ابو هنيهزهر ناصر عبد الغني ناصرصحيح نور الدينيزيد منذر فخري الخولهمحمود أحمد محمد الرشايدةريماس وبوران خالد محمد محفوظحمزة عبد الرزاق محمد الشنتيرسدين محمود سامي سمارةأريج عبدالله إسماعيل الذيبةراما إبراهيم علي الحوامدهأما في حقل الأناشيد فاز:ديما رامي علي مصطفىزياد جمال حمادةوفاء جمال زياد حمادةنور الدين محمد نمر الدشصَبا جمعة طه الأقطشمهند محمود عارف عمروسيم أكرم أحمد العزامريتاج عواد محمد البلوشهدى خالد مُصطفى الصقورمحمد عبدالله ياسر هارونمحمد ويزيد جهاد علي المومني