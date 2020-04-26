بعد 18 يومًا.. رفع الحجر الصحي عن بهتيم في القليوبية

شهدت منطقة بهتيم وشارع مهنا المؤنس بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، رفع الحجر الصحي الاجباري الذي تم فرضه على منازل بعض الأهالي بمنطقة بالمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة ضمن إجراءات الوقائية تم فرضها بالمنطقة التي تضم 37 منزلا بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا.وأشار الدكتور شريف وحيد، أحد الشباب المتطوعين للدستور، إلى إنه تم إخطار أهالي المنطقة من قبل الأجهزة المعنية برفع الحجر الصحي الإجباري عنهم اليوم بعد استقرار وضع المصابون بالفيروس من أهالي المنطقة وانتهاء فترة حضانة الفيروس، مشيرا إلى أنه يتبقي 4 حالات فقط داخل الحجر الصحي من المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة والذي تخطي عددهم 45 حالة.كما قامت الأجهزة المعنية اليوم بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم إتخاذها وتضمن عمليات تطهير يوميا طوال فترة الحجر الصحي صباحا ومساء.أكد مصدر مسئول أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تتم في الشارع بالكامل، حيث تم أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة حرصا على سلامة المواطنين.وناشدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مواطني المنطقة الحفاظ على سلامتهم، مشددة على منع الإختلاط والبعد عن التجمعات كإجراء هام هذه الفترة.كانت محافظة القليوبية قد أعلنت منذ 18 يوما الحجر والحظر علي شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 بين اسرتين بالمنطقة إلى 35 حالة إيجابية ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة جري حجزهم في مستشفيات العزل.