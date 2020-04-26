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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: لجنة لفحص قانونية العقارات المقامة بجسر السويس

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:50 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
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قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحي عين شمس، والعقارات المقامة على جانبي منطقة ترعة الطوارئ بحي السلام أول، والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة، وكذلك حصر جميع الأراضي أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها، ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق.

يأتي ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التي تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة، خاصة تلك التي قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ تحذيرًا شديدًا للمواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالعقارات المخالفة التي قام أصحابها ببنائها دون الحصول على تراخيص، مؤكدًا أن الدولة لن تقوم بتوصيل المرافق لتلك العقارات مستقبلًا تحت أي ظرف، كما لن تخضع تلك العقارات لأي استثناءات.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية، وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

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