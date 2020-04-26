«دمياط الجديدة»: 60 مليون جنيه تكلفة أعمال الرصف بالحي الثالث

أعلن محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بدء تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضّحًا أن تكلفة الأسفلت للحي تبلغ قرابة 60 مليون جنيه.وقال رجب، لـ«الدستور»، إن هناك برنامج زمني للانتهاء من مشروع تطوير الطرق بالمدينة، مشددًا على الشركة المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.