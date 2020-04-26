رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البطريرك الماروني: انتقاد مصرف لبنان سيقضي على الثقة بالدولة

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:46 م
الكاردينال مار بشاره
الكاردينال مار بشاره
ا ش ا
طباعة
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن انتقاد منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وزعزعته، على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية التي تشهدها البلاد، ستترتب عليه نتائج وخيمة تتمثل في القضاء على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بمقومات لبنان الدستورية.

وقال بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال قداس الأحد – إن رئيس الوزراء حسان دياب، لجأ إلى الهجوم على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بدلًا من أن يعلن الخطة الإصلاحية اللازمة للحكومة التي من شأنها القضاء على مكامن الخلل الأساسية والفساد وإهدار المال العام والسرقات والصفقات.

وأضاف: "بينما كنا ننتظر من رئيس الوزراء خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والإدارات والمرافق العامة، فإذا بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علميًا. إن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق".

وتساءل البطريرك الماروني: "هل هذا النهج المغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان؟.. يبدو كذلك.. إننا نحذر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا – في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين – على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

واعتبر سياسيون لبنانيون بارزون – في مقدمتهم رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام – أن تحميل البنك المركزي وحده مسئولية الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمر غير صحيح، وأن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي مرجعه في الأساس عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، والمماطلة في الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وانهماك القوى السياسية في المشاحنات والكيدية السياسية على حساب المصلحة العامة.

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار، تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار مستوى الـ4 آلاف ليرة في السوق الموازية، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.

موضوعات متعلقة

أشرف زكى لـ«الدستور»: خبر وفاة أحمد بدير «شائعة»

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية

«خبايا القاهرة».. لماذا سمي «كلوت بك» بشارع نقائض الوضوء؟

«ابدأ حلمك» على يوتيوب: محاضرات وفوازير سينما مصر