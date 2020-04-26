انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، والمتأخرين عن صرف المرحلة الأولى، وفق التوقيتات والفئة العمرية وذلك من خلال 22 مكتب بريد بالمحافظة، بالإضافة إلى مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح.وأكد محافظ مطروح على تيسير الإجراءات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا خاصة أعمال الرش والتطهير والالتزام بالتباعد المكانى.وأوضح الدكتور إبراهيم الشافعى، مدير منطقة بريد مطروح، أنه تم تحديد توقيتات لصرف المنحة وفقا للفئة العمرية وهى اليوم الأحد لفوق سن الـ60 عاما، والإثنين من سن 51 الى 60 عاما،والثلاثاء من سن 35 الى 50 عاما، والأربعاء من سن 35 الى 50 عاما، والخميس الفئة العمرية حتى 35 عاما.