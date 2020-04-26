عربية البرلمان: نظام تميم بن حمد فقد شرعيته ونهايته اقتربت

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن هناك العديد من التقارير الدولية التى كشفت عن التضليل والأكاذيب المستمرة التي تروجها قناة الجزيرة القطرية من أجل بث الفتن المضللة ضد الدول العربية واستقرارها، وهو استمرار لعدم المهنية والنهج الخاطئ الذى تسير عليه القناة القطرية بشكل دائم.وقال "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن مثل هذه التقارير تؤكد استمرار النظام القطرى الإرهابى ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد فى سياساته العدائية والإرهابية ضد مصر ودول الخليج، إضافة إلى قيام النظام الإرهابى القطرى بتمويل النظام الإرهابى التركى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب بمليارات الدولارات للقيام بأعماله الإرهابية والإجرامية داخل عدد من الدول العربية وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، إضافة إلى تمويل النظام القطرى لفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من داخل قطر وتركيا ضد الدول العربية.ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة التقرير الذى روجته قناة الجزيرة القطرية من خلال عمل كاريكاتير مسيء لدول الخليج من خلال أحد رساميها في موقع الجزيرة، وتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الكتائب الإلكترونية بأنه وصمة عار فى جبين النظام القطرى ويؤكد استمراره لحالة التحريض المستمر التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، وإعلام قطر الإرهابي ضد الدول العربية واستقرارها وأمنها.وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن نظام تميم بن حمد فقد شرعيته ونهايته اقتربت بعد ازدياد حدة المعارضة القطرية له ورفضها إساءته للدول العربية ودول الخليج وقيامه بتبديد أموال الشعب القطرى الشقيق على الأعمال الإرهابية والإجرامية التى يقوم بها السلطان التركى المهووس داخل العديد من الدول العربية، مطالبا من المجتمع بسرعة التحرك لمحاكمة نظامى تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان الإرهابيين وكانت عائشة القحطانى، الناشطة القطرية فى لندن قد كشفت عن أن السلطات القطرية حاولت اختطافها وتسفيرها إلى البلاد عن طريق أحد العناصر التى ترعاها وينتمى لإحدى دول المقاطعة.