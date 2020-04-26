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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة لص الشركات بالمهندسين للمحاكمة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:58 م
حبس
حبس
محمد عيسي
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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلا للمحاكمة على خلفية اتهامه بسرقة إحدى الشركات بمنطقة المهندسين.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من سيدة تفيد اكتشافها سرقه اثنين لاب توب وهاتف محمول من داخل شركة الاستيراد والتصدير الخاصة بوالدها والكائنة بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة.

وأضافت خلال بلاغها أنها عثرت أيضا على يد سكين داخل الشركة تركها اللص أثناء قيامه بالسرقة.

وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ويقيم بمنطقة بشتيل.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وبسرقته الشركة متسلقا من أحد الأسوار الخلفية ليلا حاملا سلاحا أبيض وسرقة محتوياتها.

كما قال المتهم خلال اعترافاته عقب ضبطه: "أنا بطلع بالليل أدور على أي مصلحة أعملها وفي اليوم ده طلعت الشركة من علي السور وكسرت الشيش ودخلت الشركة وسرقت اتنين لاب توب وتليفون محمول وروحت".

وأضاف في أقواله: "المسروقات في البيت عندي ومستعد أرشد عنها، وأنا بشيل معايا سكين وأنا بضرب البلاغ علشان لو حد شافني أدافع بيها عن نفسي". متابعا في أقواله "أيوه انا غلطان".

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