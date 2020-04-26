تفاصيل مصرع وإصابة 7 عمال إثر انهيار سقف منزل بالجمالية

تواصل نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها الموسعة بشأن انهيار سقف منزل على مجموعة عمال، مما أسفر عن وفاة ثلاثة منهم.وجاء في مناظرة النيابة لجثث العمال المتوفين أن أعمارهم تتراوح من 34 حتى 46 عامًا، وأنهم أصيبوا بكسور في الجسم والرأس أدت إلى تهشيم الرأس والعظام نتيجة سقوط المبنى، عليهم مما أسفر عن وفاتهم بنزيف دموي غزير وتوقف حركة ووظائف الجسم عن العمل.واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن صاحب محل هو من تسبب في مصرع 3 عمال، وإصابة أربعة آخرين بسبب قيامه ببناء مخزن مخالف أعلى ممر، ما أسفر عن انهيار السقف، ومصرع عدد من العمال.وقال المصابون إن صاحب المحل استدعاهم لبناء المخزن، ولكنهم لا يعلمون صحة الأساس في المنطقة وبمجرد أن بدأوا في البناء وتجهيز المخزن انهار عليهم السقف، وأنكر المتهم قصده بناء مخزن مخالف مؤكدًا أن الجميع من الباعة يقومون بذلك والمنطقة مبانيها عتيقة وتتحمل البناء ولم يكن على علم بضعف الأساسات والمباني.