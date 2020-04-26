لبنان: يجب إعادة فتح المؤسسات الإنتاجية لتخفيف تدهور الاقتصاد

أكدت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين ضرورة أن تعود المؤسسات الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية إلى العمل، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية تشجع هذا التوجه نحو إعادة فتح المؤسسات، لاسيما في ظل تداعيات التدهور الاقتصادي الراهن الذي يشهده لبنان.وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت قرارات بتعليق العمل في معظم الأنشطة التجارية والصناعية مع بدء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قبل أن يُسمح مؤخرا بعودة العمل بصورة تدريجية لبعض المؤسسات، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان والتي تسببت قبل مرحلة الفيروس في انخفاض كبير بحجم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية وتزايد وتيرة صرف العمالة.وقالت وزيرة العمل اللبنانية- في تصريح اليوم لإذاعة (صوت كل لبنان)- إن معظم دول العالم عملت على ضخ مبالغ مالية هائلة لدعم اقتصاداتها والمؤسسات الصناعية في سبيل تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي جراء وباء كورونا، غير أن الدولة اللبنانية في ظل ما تشهده من أزمة اقتصادية وعجز مالي كبير، غير قادرة على توفير مثل هذه الإمكانيات المالية.وأضافت: "لا مجال إلا لإعادة فتح المؤسسات وأن يعود العمال إلى أشغالهم حتى نخفف من وتيرة صرف العمالة المتزايدة، فهناك أزمة اقتصادية كبيرة ولا يمكننا أن نستمر في الإغلاق العام".وانتقدت وزيرة العمل ما سمته "عدم تجاوب البنوك أو إبدائها المرونة اللازمة" مع تعميم مصرف لبنان المركزي في شأن تسهيل سداد الأجور للعاملين في المؤسسات والأنشطة التجارية حتى لا يتم صرف المزيد من العمالة.وأشارت إلى وجود حالة من القلق العام المتزايد، حتى من الموظفين والذين أصبحوا يتخوفون على مستقبلهم إزاء عمليات صرف العمالة المتزايدة في ضوء التراجع الاقتصادي الكبير في لبنان، مشددة على أن أولويتها حاليا تتمثل في ديمومة العمل واستمرار اللبنانيين في وظائفهم قدر الإمكان حتى ولو تعرضوا لتخفيض في عدد ساعات العمل والرواتب.وتطرقت وزيرة العمل إلى وضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والدعوات لإقالته من منصبه على خلفية الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي وتداعياته على الأوضاع المعيشية والاجتماعية، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذها الحاكم لا تتماشى مع سياسة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن في البلاد الذي بلغ حد الانهيار.وذكرت أن الفريق السياسي الذي تمثله داخل الحكومة (تيار المردة) ليس ضد إقالة حاكم مصرف لبنان أو أي إجراء آخر ينطوي على مساءلته أو التدقيق في عمل البنك المركزي، وأن تيار المردة مع التغيير في منصب الحاكم إذا لزم الأمر، لافتة إلى أن الأساس هو توافر البديل المناسب.