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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يدرس إطلاق اسم ضحية «كورونا» ناجى الجرارى على أحد المنشآت

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:51 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن أنه ستتم دراسة مقترح إطلاق اسم ناجي الجراري أحد أبناء قبائل مطروح الذي توفي إثر اصابتة بفيروس كورونا المستجد، على أحد المنشآت أو الشوارع أو الميادين الرئيسية، وستتم مناقشة ذلك خلال المجلس التنفيذي للمحافظة الذي سيتم عقده.

وأوضح محافظ مطروح، في بيان له، أن هذا يأتي ذلك تخليدا لذكرى ناجي الجراري وتكريما لأسرته وقبيلته وللمنظومة الصحية بمطروح ولجيش مصر الأبيض وملائكة الرحمة، مؤكدا حرص واهتمام الدولة على تكريم أبنائها، خاصة مع الجهود الكبيرة التي يتم بذلها لمواجهة فيروس كورونا والدور البطولي والمشرف لجيش مصر الأبيض كخط الدفاع الأول في مواجهة ذلك المرض.

وأكد محافظ مطروح أنه ستتم متابعة الإجراءات الخاصة لعلاج زوجة ناجي الجراري، لإجراء عملية زرع قرنية وفق الإجراءات الطبية المتبعة في ذلك.

وشهد مستشفى النجيلة المَركزي، منطقة العزل الأولى بمطروح، وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا من أبناء قبائل مطروح يدعى (ناجي) الذي يعمل أمين مخازن بمستشفى النجيلة، 54 عامًا، وتم تشخيصه إيجابي كورونا في 9 أبريل 2020 وتم عزلة في الغرف المخصصة والمعقمة لكي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولكنه توفي.

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