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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

100 مليار جنيه حصيلة «شهادات الـ15%» بـ«الأهلى» و«مصر»

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:49 م
محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر
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كشف بنكا "الأهلي" و"مصر" عن أن حصيلة الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15% اقتربت من 100 مليار جنيه مع نهاية الأسبوع الماضي ومنذ إطلاقها في 22 مارس الماضي.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% ذات العائد الثابت، والتي تصل مدتها إلى عام واحد قد بلغت 6ر30 مليار جنيه.

من جانبه.. قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت بنهاية يوم الخميس الماضي نحو 66 مليار جنيه.

كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا يوم 22 مارس الماضي شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بنسبة 15% لمدة عام، ويصرف عائدها شهريًا، ويتم تلقى طلبات شراء هذه الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية من خلال الموبايل بانكنج أو الإنترنت أو مراكز الاتصال بخدمة العملاء أو ماكينات الصرف الآلي أو البريد الإلكتروني.

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