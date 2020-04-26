234 مصريًا عالقًا من كوالالمبور وصلوا لمرسى علم ودخلوا الحجر

استقبل مطار مرسى علم الدولي؛ ظهر اليوم الأحد طائرة المصريين العالقين بـ"كوالالمبور"، وعلى متنها 234 مصريًا عالقًا هناك، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لاستعادة المصريين العالقين بالخارج، استعدًادًا لدخولهم فندق الحجر الصحي بمرسى علم.قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، لـ"الدستور"، إن الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبل طائرة المصريين العالقين بكوالالمبور، وتم إجراء الفحص الطبي لهم فور وصولهم، مشيرًا إلي أنه تم توفير مهمات وأدوات التعقيم وأتوبيسات نقل مجهزة ومعقمة لنقل العائدين لفندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسي علم لقضاء المدة المحددة لهم 14 يومًا.من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل خلف، مدير إدارة الحجر الصحي بالمحافظة، أن فرق الحجر الصحي بمطار مرسي علم قامت بسحب عينات للعائدين فور وصولهم وإجراء الفحص الظاهري لهم، وإرسال العينات إلي المعامل المركزية لفحصها، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا علي سلامة المصريين العائدين وذويهم.