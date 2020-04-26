البورصة السعودية ترتفع ومؤشرها يكسب 234 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 3.5%عند 6839 نقطة (+ 234 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات نشطة، مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.ويأتي صعود اليوم عقب أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئيا ابتداء من اليوم وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.وشهدت جلسة اليوم ارتفاعًا جماعيا للأسهم بنسب متفاوتة، تقدمها كل من "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنحو 3%.وصعد سهم "جرير" بنسبة 8%عند 154.40 ريال.