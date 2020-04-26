نصائح لتعزيز العلاقة بين الأخوات فى المنزل

- المشاركة في الأنشطة



- المشاركة في الأعمال المنزلية



- مدح السلوك الجيد



- عدم تدخل الآباء في علاقة الأبناء



بسبب أزمة فيروس كورونا وتفاديًا لانتشاره على نطاق واسع، من الضروري المكوث بالمنزل وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة بداخله، مما يعمل على تقارب الأسرة والأبناء بالمنزل، لذا لا بد على الوالدين أن يدركا كيف يمكن تعزيز العلاقة بينهم وذلك من خلال هذه الأفكار.تشجيع الأبناء على المشاركة في الأنشطة المختلفة والألعاب الجماعية، وذلك بحسب عمرهم، مما يزيد من التفاهم والتعاون بينهم، والعمل على خلق روح تنافسية بينهم.تعويد الأطفال على المشاركة في الأعمال المنزلية ومن الضروري المشاركة في المطبخ، والعمل على إعداد الطعام الذي يفضلونه.يجب على الوالدين مدح الأبناء في حالة التصرف الجيد والمشاركة حتى لو كانت بسيطة، لأن هذا يشجعهم على بذل مجهود أكبر.حاولوا ألا تتدخلوا في علاقاتهم سويًا، طالما هذا يسير في العلاقة الصحية الجيدة بينهم، ولكن تذكري أنهم أطفال، وأنّ هذه تجربتهم التي عليهم أن يخوضوها بأنفسهم حتى يتعلموا دروسًا حقيقية تدوم لباقي العمر.