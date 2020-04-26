بدء أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بـ«قلين» في كفر الشيخ

قال علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه قد بدأت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بقرية الحرية التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع المخلفات والقمامة من أماكن تجمعها داخل القرية وأمام العمارات بالمنطاوي.وأضاف سلامة، في بيان له، أنه تم أيضا رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة كشافات الإنارة بالقرية، وكذا تغير العوازل المكسورة وشد الأسلاك المتراخية، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي سياقٍ متصل، جرى متابعة أعمال الرش والتطيهر للشوارع والمنازل والمنشآت العامة والخاصة والمدارس بقرى قونة وأبوناعم والتوابع، بالتنسيق مع إدارة الصحة وإدارة الطب البيطري وإدارة الزراعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.