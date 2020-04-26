تجديد حبس صاحب محل تسبب في مصرع 3 عمال بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس صاحب محل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في انهيار سقف منزل على العمال بممر الخراطيم، مما أسفر عن وفاة 3 منهم.تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، مفاده انهيار سقف منزل، ومصرع 3 عمال، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام 7 عمال ببناء سقف ممر الخراطيم، انهار بهم ولقي 3 مصرعهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.