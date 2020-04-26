جامعة القناة: تعقيم المستشفى التخصصي بعد اكتشاف إصابة بكورونا

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن المستشفى التخصصي استقبل مريضا يعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن المستشفى عزلته بالعناية المركزة، وأظهرت التحاليل والمسحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة.وأوضحت الدكتورة ماجد هجرس - خلال بيان لها اليوم الأحد - أنه تم تعقيم وعزل المخالطين للحالة، وتتبع مسار المريض، وسيتم متابعة الفرق الطبية حسب البروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان، للتعامل في مثل هذه الحالات.وأشارت إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة وجهت عددا من سيارتها لتعقيم منزل المصاب، والمنطقة التي يقطن فيها، فيما فرضت قوات الأمن كردون أمني على منزله لمنع دخول أو خروج أحد من المخالطين له.