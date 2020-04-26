إحالة عامل للجنح بتهمة سرقة شقة بالأزبكية

أحالت نيابة الأزبكية، اليوم الأحد، عاملا لمحكمة الجنح في سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بدائرة القسم.كانت مباحث قسم شرطة الأزبكية، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية له معلومات جنائية وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 2 خاتم سلسلة بدلاية 2 هاتف محمول مبلغ مالي.وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وخاتم و3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين، وتحرر المحضر اللازم.