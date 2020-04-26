سري للغاية (3).. "انتقام جولدا".. كيف رد الموساد الإسرائيلي على عملية ميونخ؟





في بداية عام 1972، حيث كانت تستعد "ميونخ" لاستقبال دورة الأوليمبياد، كان الفلسطينيون يريدون المشاركة في المسابقة، وتم رفضهم من قبل المنظمين، فقرروا المشاركة على طريقتهم.



في وقت كان الفلسطينيون يشعرون فيه بالإحباط، وبالتجاهل العالمي، قرروا أن يعيدوا لفت انتباه العالم لقضيتهم عن طريق عملية برعاية منظمة "أيلول الأسود"، والتي كانت فرع من منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تعمل في هذا الوقت من لبنان، وفي بيروت تم رسم العملية التي كانت أولى خطواتها هي "المعلومات".



"قتل اليهود في ألمانيا استحضر ذكريات المحرقة، والتي كانت لاتزال حية، وضاعف الأنتقام"، في عام 1972 تمكنت منظمة "أيلول الأسود" من الهجوم على قرية الأوليمبياد في ميونخ التي يوجد بها المتسابقين من كل دول العالم، واستطاعت خطف 11 لاعب إسرائيلي، وانتهت العملية بقتلهم، وبدأت إسرائيل تفكر في الانتقام ..القصة بدأت قبل ذلك، وبتفاصيل شديدة الإثارة.في بداية عام 1972، حيث كانت تستعد "ميونخ" لاستقبال دورة الأوليمبياد، كان الفلسطينيون يريدون المشاركة في المسابقة، وتم رفضهم من قبل المنظمين، فقرروا المشاركة على طريقتهم.في وقت كان الفلسطينيون يشعرون فيه بالإحباط، وبالتجاهل العالمي، قرروا أن يعيدوا لفت انتباه العالم لقضيتهم عن طريق عملية برعاية منظمة "أيلول الأسود"، والتي كانت فرع من منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تعمل في هذا الوقت من لبنان، وفي بيروت تم رسم العملية التي كانت أولى خطواتها هي "المعلومات".

الهجوم

"أيلول الأسود" تخطط للعملية بمساعدة "بايدر ماينهوف"



لكي تنجح المهمة، يجب أن يحصل الفلسطينيون على معلومات من داخل "قرية الأوليمبياد"، تتعلق بتفاصيل المباني، والطرقات، ومنافذ الهرب، وكان لابد لهم من مساعدين من داخل ألمانيا، وبالفعل تواصلوا مع جماعة "بايدر ماينهوف" وهو جماعة يسارية مسلحة ألمانية، زودتهم بمعلومات لتحديد أهدافهم بدقة.



"فيليف فوس" كان ناشط ألماني مؤيداً للنازية عقد صفقة مع الفلسطينيون، حيث يمدهم بمعلومات والأسلحة في مقابل مساعدة الفلسطينين له، اللافت للانتباه أن التعاون لم يكن على أساس أيدولوجي أو عقائدي، ولكن يمكن تفسير هذا التعاون بأنه في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كان هناك تعاون من هذا النوع بين التنظيمات بمبدأ "أنت تحفاظ علي .. أنا أحافظ عليك".



يوم 5 سبتمبر الساعة 4.40 فجراً، هجمت عناصر المنظمة قرية الأوليمبياد، واستطاعوا خطف 13 لاعب إسرائيلي، وقتل واحد، وهددوا السلطات الألمانية بمذبحة إن لم تتم تنفيذ مطالبهم.



الهجوم على اللاعبين الإسرائيليين

العملية سببت صدمة لإسرائيل، وعقدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائيراجتماعاً مع رئيس الموساد "تسفي زامير"، و "أهارون ياريف" رئيس المخابرات الحربية لبحث عملية إنقاذ الرهائن.

وفي اليوم التالي تم إرسال "زامير" لميونيخ ليعرض صفقة على الألمان، مفاداها أن تقوم إسرائيل بعملية تحرير الرهائن، ولكن الألمان رفضوا وقالوا أنهم بإمكانهم السيطرة على الأمر.



تعقدت الأمور، ازدادت سوءاً، عندما طالب الفلسطينيون بتحرير 334 سجين إسرائيلي، وهو ما رفضته جولدا التي كانت متمسكة بمبدأ:"عدم التفاوض مع الإرهابيين"، وفي نهاية اليوم طلب المختطفين تجهيز طائرة ليقلعوا عليها مع الرهائن، وهو ما رأته ألمانيا فرصة لتنفيذ عملية الإنقاذ في المطار.



أرسلت ألمانيا وحدات شرطة كما يبدوأنها كانت تفتقد الخبرة، ونشبت مواجهة بينهم، وبين الفلسطينيون، قتل فيها 9 لاعبين إسرائيليين، و5 من الفلسطينين العملية، فيما ألقت القوات الألمانية القبض على 3 فلسطينيين.



وائل زعيتر

"اللجنة إكس" تنفذ اغتيالات في أوروبا ولبنان



كانت "جولدا" قد قررت الانتقام، وقررت إسرائيل التصرف بمفردها بدون أي تعاون من المجتمع الدولي، وتم تشكيل لجنة سرية عرفت باسم "اللجنة إكس" وهدفها هو "اغتيال كل من تعاون في عملية ميونخ".

الوحدة كان يديرها "مايك هراري"، وهو ضابط موساد متقاعد، يعيش في باريس تحت اسم "إدوارد لاسكي"، وبدأت الوحدة في جمع كل معلومة عن المتورطين في العملية عن طريق مصادر الموساد حول العالم، إلى حد أن الموساد نجح في تجنيد عناصر داخل منظمة أيلول الأسود نفسها.



"روما" كانت أرض عملية الانتقام الأولى، كان يعيش فيها "وائل زعيتر" وهو شاعر فلسطيني يعمل مترجم بالسفارة الليبية، وثبت أنه متورط في ترتيب الإمدادات لعملية ميونخ، وفي طريقه إلى منزله قام الموساد بإطلاق عليه 11 رصاصة .. وقال له المنفذ: 11 رصاصة من أجل 11 لاعب.

الشرطة الإيطالية اتهمت الموساد، وذلك بعد أن ثبت أن الرصاصات المستخدمة هي رصاصة "بيريتا" التي توضع في المسدسات الإسرائيلية الصنع.



"باريس" كانت أرض عملية الانتقام الثانية، كان يعيش "محمود الهمشري" الذي كان معتاداً على لقاء صحفيين ومراسلين، وفي يوم طلب منه أحد الصحفيين لقاءه، فقابله في منزله، ولم يدر إنه ألتقى بعميل موساد.

في اليوم التالي، عندما خرجت زوجته وابنته من المنزل، اتصل به الموساد هاتفياً، وعندما قال: مرحبا، تم تفجير الهاتف، فالصحفي الذي ألتقاه بالأمس، زرع له متفجرات بالهاتف.



مايك هراري قائد اللجنة إكس

"نيقوسيا" كانت أرض عملية الانتقام الثالثة، والهدف كان حسين أبو الخير – وهو حلقة الوصل بين منظمة التحرير والسوفيت- كان في حينه في رحلة للقاء الروس، وعند عودته للفندق، وعندما ذهب لفراشه، انفجرت قنبلة، وضعها عناصر الموساد تحت رأسه.



عاد الانتقام إلى "باريس"، حيث كان يوجد أستاذ القانون "باسل القبيسي"، والذي اطلق عليه النار بعد خروجه من الأوبرا، وأطلق عليه 11 رصاصة .. من أجل 11 لاعب، أيضاً كانت طلقات "بيريتا" فيما وجهت فرنسا اتهام للموساد.



بعد الأربع عمليات الناجحة، اكتسبت "اللجنة إكس" ثقة، وهو ما جعلها تخطط لعملية داخل "بيروت" رغم أنه معروف أن تنفيذ العمليات في أوروبا يكون أسهل من تنفيذها في الدول العربية، ولكن رغبة الانتقام كانت أكبر من تلك الاعتبارات.



رصد الموساد تواجد ثلاثة من قادة المنظمة "كمال عطوة وكمال ناصر ويوسف نجاه" في أحدى البنايات ببيروت، تمت العملية بالتعاون مع وحدات الصاعقة الإسرائيلية التي جاءت من البحر، وكان في انتظارهم عملاء الموساد وقاموا بالتنكر، ويذكر أن "إيهود باراك" كان قائد الوحدة ارتدى ملابس امرأة، وبالفعل وهاجموا البناية وقتلوا القادة الثلاثة، لكن مدنيين أبرياء في العملية واشتعلت بيروت ثم هربوا من البحر في أقل من 30 دقيقة.



في اليوم التالي كان أحد قادة المنظمة وهو "موسى أبو زياد" في "أثينا" ذهب ليشتري الصحف ليعرف ما جرى لرفاقه في المنظمة في بيروت، تسلل عناصر الموساد ووضعوا متفجرات في فراشه، بعدها بدقائق لقى حتفه.



قائمة الاغتيالات