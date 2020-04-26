77 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة فقط فى البلاد خلال 24 ساعة، معتبرة أن الإحصائيات تشير إلى انحسار تدريجي في الإصابات الجديدة.وذكرت الوزارة فى بيان له اليوم، أن وضع النمسا بالمقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي جيد للغاية حيث يزداد تسطيح "منحنى كورونا"يوميا، وأشار البيان إلى انخفاض إجمالي عدد المرضى الذين لايزالون يتلقون العلاج بنحو 6% إلى 2509 حالات حيث تعافى بالفعل 12103 أشخاص، بينما توفى 518 شخصًا بسبب الفيروس حتى الآن.وذكر البيان أن عدد حالات الشفاء فى ولاية النمسا السفلى بلغ 2026 حالة، بارتفاع نحو 76 حالة مقارنة مع اليوم السابق كما تم إجراء 25.849 اختبار في النمسا السفلى.