أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إن اللجنة حتى الآن لم تتلق أي شكاوى بشأن البرامج أو الدراما الرمضانية، سواء من الجمهور أو من لجان المجلس المعنية بالمتابعة كَلجنتي الرّصد والدراما.وأضاف الصالحي، لـ«الدستور»، أنه كان مقررًا للجنة عقد اجتماع لمناقشة إعلان قطونيل بعد الضجة التي أثارها لتبيان وجود مخالفات من عدمه في الإعلان، إلا أن قرار الشركة بوقف الإعلان قد يعفيها من أي عقوبات أو إلزام بحذف المشاهد المخالفة.وتابع مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام أن هناك تقارير أسبوعية ستَصدر من المجلس بشأن الدراما والبرامج الرمضانية، تستعرض المخالفات التي تم رصدها، وإجراءات المجلس حيالها وأيضًا توصياته.