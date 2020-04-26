طائرة عراقية تتوجه للصين لجلب مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

أعلن وزير النقل العراقي عبدالله لعيبي، اليوم الأحد، عن انطلاق الرحلة الاستثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة إلى الصين؛ لجلب شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف وزير النقل العراقي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الرحلة ستستغرق حوالي 36 ساعة ذهابًا وإيابًا مسيرة بطواقم عراقية، مشيرا إلى أن الطائرة ستحمل عند عودتها شحنة تبرعات كبيرة تزن ما يقارب 50 طنا، تضم العديد من المستلزمات الطبية والوقائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية لمكافحة هذا الوباء.