تعاون بين «المستثمرين» و«الصحة» للكشف على عمال المصانع

قال الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هناك عدد من جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع الكبرى قامت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف على عمال المصانع، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة خلال الفترة الحالية.وأكد عارف في تصريح لـ"الدستور"، أن المصانع التي ظهر فيها حالات كورونا بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان قامت بالإغلاق، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم، ووضع العمال المخالطين بالمصابين في الحجر الصحي وعمل كافة التحاليل اللازمة لهم.وأشار إلى أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قامت بإطلاق حملات لتطهير وتعقيم الشوارع والمحلات، بالإضافة إلى مد مستشفيات المحافظة بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، والتي اشتملت على 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات، و1.5 مليون واقي لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام.وفي نفس السياق قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن اتحاد المستثمرين تعاون مع وزارة الصحة والسكان لعمل التحاليل اللازمة للعمال للكشف عليهم من فيروس كورونا، مؤكدا أن أعداد إصابة العمال حتى الآن آمنة لا تذكر مقارنة بالبلدان الأخرى.وأوضح أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا بمصر، قامت مصانع المنطقة باتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتقسيم العمل داخل المصانع إلى 3 ورديات، بالإضافة إلى عمل بعض كبار السن والنساء من المنازل مع دفع مرتباتهم كاملة.