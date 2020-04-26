والدة الطالبة «مريم» في ذكرى ميلادها: عيدك في الجنة

استحضر حاتم عبدالسلام، والد الطالبة المصرية مريم والتى تعرضت للسحل والضرب على يد مجموعة من الفتيات داخل احدى حافلات الركاب في بريطانيا أودت بحياتها ذكرى عيد ميلادها الحادي والعشرين اليوم الأحد 26 إبريل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلق والد الطالبة المصرية مريم على "فيسبوك" قائلا: كم اشتاق اليكِ كم فراقك جعلني لا أشعر بأى شىء من حولى كنتِ بالنسبة لي أجمل وأحلى ما أهداني الله فى حياتى ولكن عزائي الوحيد هو مكانك ومكانتك عند الله وعند كل من عرفك أعطاني الله هديه وأخذها منه فلا اعتراض على أمر الخالق".وأضاف:"ارقدى فى سلام وفى الجنه ونعيمها وعيد ميلادك فى الجنة احلى، ولكن قلبى وعقلى وحتى كلماتي لن تعطيك حقك ابدا ".وكانت الطالبة المصرية مريم قد تعرضت لاعتداء وحشي العام الماضي في بريطانيا من قِبل 6 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام، حيث تم سحلها لمسافة 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة؛ ما تسبب لها فى إصابات جسيمة ما أدى إلى وفاتها،وأسدل الستار على قضيتها بعد صدور الأحكام الجنائية نهاية في شهر يونيو الماضي.وكانت محكمة نوتنجهام البريطانية أصدرت الحكم يونيو الماضي على "ماريا فريزر"، 20 سنة، بالسجن 8 أشهر في مؤسسة الجناة الخاصة بالشباب، فيما تم الحكم على فتاة ثانية تدعى "بريتانيا هانتر"، 18 عامًا، بالخدمة المجتمعية وإعادة التأهيل.وتمت معاقبة "ناتاشا وليامز" بالتحويل إلى مركز إعادة تأهيل المجرمات القصر لمدة عام، ومعاقبة المجرمة "و.ن" بالإحالة إلى مركز إعادة التأهيل المجرمات القصر لمدة 9 أشهر، وبمعاقبة راشيل دوبينز بالإحالة لمركز إعادة التأهيل للمجرمات القصر لمدة 6 أشهر، وعاقبت "د.ب" أيضا بالإحالة إلى مركز إعادة تأهيل المجرمات القصر.