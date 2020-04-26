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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى: المدارس ستظل مغلقة حتى سبتمبر

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:31 ص
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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صرح رئيس الوزراء الإيطالي في مقابلة صحفية تم نشرها، اليوم الأحد، بأن مدارس بلاده ستظل مغلقة حتى العطلة الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا هي الدولة الغربية الأكثر بقاء قيد الإغلاق، بعدما ضرب وباء كورونا مناطقها الشمالية الصناعية بقوة. وسجلت البلاد أكثر من 26 ألف وفاة ونحو 22 ألف حالة إصابة.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن "المدارس مهمة جدًا لنا وسنعيد فتحها في سبتمبر".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أغلقت المدارس والجامعات ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلاد منذ الخامس من مارس الماضي للسيطرة على الفيروس سريع الانتشار.

وتعهد كونتي بالبدء في رسم الخطوط العريضة لإخراج البلاد من حالة الإغلاق الحالية بمجرد انتهاء الإجراءات المعمول بها حاليا في الثالث من مايو.

وقال رئيس الوزراء للصحيفة إنه يمكن استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة "استراتيجيًا" قريبًا، ربما خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك قطاعا الإنتاج والتصنيع.

ويحذر الخبراء من أن تخفيف تدابير الإغلاق سيفرض على الحكومة تعزيز تدابير رصد حالات الإصابة المشتبه بها والتقيد الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.

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