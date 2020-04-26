مرسى علم تستعد لاستقبال 3 رحلات طيران من دول مختلفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، لاستقبال 3 رحلات طيران قادمة من دول مختلفة تقل على متنها مجموعة من العالقين بالخارج، وذلك استعدادًا لدخولهم الحجر الصحي.وقال عماد إمام مسؤول العلاقات العامة بمطار مرسى علم، للدستور، إنه من المقرر أن يستقبل المطار 3 رحلات استثنائية، وهي قادمة من مدن كوالالمبور الماليزية، وبانكوك التايلاندية، وفرانكفورت الألمانية لمطار مرسى علم، تضم على متنها عدد من العالقين بالخارج لعودتهم لبلادهم‪.‬من جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن هناك فرقا مدربة من رجال الحجر الصحى يستقبلون العائدين من الخارج بمطار مرسى علم، لتوقيع الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة واختبارات التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الي انه يتم أخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة للعائدين من الخارج بالحجر الصحي بالمطار، وبعد ذلك نقلهم للفندق المقرر الإقامة به لمدة 14 يوما حجرًا صحيًا.