رحلة استثنائية تنطلق إلى ألمانيا لإعادة المصريين العالقين

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111 اليوم الأحد إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.وأوضحت الشركة - في بيان اليوم - أن الرحلة تأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة المصريين بألمانيا بعد تعليق رحلات الطيران 19 مارس الماضي ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. مشيرة إلى الطائرة ستعود إلى مطار مرسى علم في الساعة السادسة من مساء اليوم.