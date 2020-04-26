محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، المنطقة الاستثمارية في ميت غمر للوقوف على الوضع على الطبيعة وتحديد سبل وآليات بدء تشغيل الوحدات القائمة.وقال محافظ الدقهلية، إنه لا بد من الاستغلال الأمثل للمنطقة وسرعة البدء في تشغيل وحداتها الصناعية، مؤكدا أننا لا نتوقف عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب للتيسير والانتهاء من كافة الأعمال في المنطقة الاستثمارية وتسهيل إجراءات المنطقة وتوفير أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للمستثمرين وتدوير عجلة الاستثمار.وأوضح أن المنطقة الاستثمارية تقام على مساحة 18 فدانا وتضم 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وتتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين منها مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، وجرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومحافظة الدقهلية.وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويل المشروعات حتى 10 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة، لافتا إلى أن الوحدات القائمة بمساحات تتراوح ما بين 144 وحتى 576 متر للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحي، وتصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.ولفت إلى أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.