2.9 مليون إصابة بكورونا فى العالم وحالات التعافى تقترب من 840 ألفا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من 2.9 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و923 ألفا عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 837 ألف حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 203 آلاف.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكةالمتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 960 ألف إصابة إلى جانب نحو 54 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 224 ألف إصابة ونحو 23 ألف وفاة.وسجلت إيطاليا نحو 195 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و827 إصابة و4632 وفاة.