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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توزيع 500 كرتونة غذائية لمستفيدي «جدعان السيدة»

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:21 ص
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية
ولاء جمال
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تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، تطور الأداء في مشروع «جدعان السيدة»، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة «اسمعونا» للتنمية في منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

ويهدف مشروع «جدعان السيدة» إلى تقديم نموذج تنموي متكامل بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في إطار رؤية الوزارة بقيمة المسؤولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم حيث تستهدف بالأساس بناء الإنسان في مجتمع جديد.

وشدد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع روضة السيدة، على ضرورة توفير مواد غذائية للأسر الأشد احتياجا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.

وقال إن ادارة المشروع قامت بتوزيع 500 كرتونة غذائية كل كرتونة تزن 25 كيلو لمستفيدي المشروع لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الحالية والتغلب على توقف أعمالهم وخصوصًا أن معظمهم من العمالة غير المنتظمة.

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