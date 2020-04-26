بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز وحدات الإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ اليوم الأحد وحتى 4 يونيو المقبل فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ 6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة والشروق).وتطرح الوحدات وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.بدوره، أوضح المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن المواطن سيقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).