حملة مكبرة لتطهير قرية «أغورمي» في سيوة (صور)

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم شن حملة مكبرة بقرية أغورمي بمركز ومدينة سيوة، شملت أعمال نظافة ورفع القمامة ورش وتطهير الشوارع والأرصفة والمباني والمنشآت العامة والحكومية، بالإضافة إلى الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقله للأمراض.وأوضح في بيان له، أن الحملة شملت مناطق "أغورمي، الزيدان، المعمل، القرية البدوية" وذلك تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، ويوسف كيلاني رئيس قرية المراقي، من خلال معدات وسيارات وأفراد مجلس مدينة سيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة والإدارة الصحية والطب الوقائي بسيوة.وأوضح أن ذلك جاء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء الوطن وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.