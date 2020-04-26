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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا ترسلا فريقا طبيا لجنوب إفريقيا للمساعدة فى مكافحة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:17 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أرسلت كوبا 216 من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى جنوب إفريقيا أمس السبت، وهم أحدث مجموعة بين ما يزيد على 20 فريقا طبيا أرسلتها إلى أنحاء مختلفة من العالم لمكافحة جائحة فيروس كورونا فيما يسميه البعض التضامن الاشتراكي ويصفه آخرون بالدبلوماسية الطبية.

وأوفدت الدولة التي يديرها الشيوعيون حوالي 1200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى دول في أفريقيا ومنطقة الكاريبي بالأساس، ولكنها أرسلت فرقها الطبية أيضا إلى دول أوروبية غنية مثل إيطاليا التي عانت بشدة من فيروس كورونا المستجد.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول على عدم قبول المهام الطبية الكوبية بتهمة استغلال عمالها، وهو ما تنفيه هافانا. لكن الدعوات لم تلق صدى إلى حد كبير إذ رحبت أنظمة الرعاية الصحية التي تئن تحت ضغوط الجائحة بتقديم المساعدة لها.

وكوبا، التي سجلت 1337 حالة إصابة بالفيروس و51 حالة وفاة، لديها واحدة من أكبر معدلات الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان في العالم، وتشتهر بتركيزها على الوقاية والرعاية الصحية الأولية والتأهب لمكافحة الأوبئة.

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