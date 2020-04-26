محافظ الدقهلية: استلمنا 37 ألف طن قمح حتى الآن

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انتظام حركة توريد محصول القمح بشون وصوامع ميت غمر والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن، موضحا أنه تم استلام 37 ألف طن قمح بصوامع المحافظة حتى صباح اليوم الأحد، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.وأكد محافظ الدقهلية في بيان له، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد، مضيفا أنه لا بد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون بصفة مستمرة.وقال محافظ الدقهلية، إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا، ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، مشيرا إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طن.وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع، بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل الفوري لإزالة أى معوقات وإعداد تقارير المرور والمتابعة أولا بأول في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أى عقبات.جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية صوامع القمح بميت غمر للاطمئنان على سير العمل فيها والتأكد من عدم وجود أية معوقات، يرافقه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، واللواء عمرو رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمهندس عصام النجار مدير عام صوامع الدقهلية الشركة القابضة.