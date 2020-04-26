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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعاود إصابة 263 في كوريا الجنوبية بعد تماثلهم للشفاء

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية جونج أون-كيونج اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عاود إصابة 263 شخصًا في جميع أرجاء البلاد بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقالت جونج (حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى. وربما كان هناك "إعادة تنشيط" للفيروس بين الناس، وليس إعادة العدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل".

وأضافت المسئولة الكورية الجنوبية أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان 263 شخصا يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا.

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