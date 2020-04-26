«الأرصاد»: تقلبات قوية في الربيع.. وارتفاع بدرجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة الربيع تشهد تقلبات جوية حادة لذلك من الممكن أن نشهد سقوط أمطار وارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن هناك منخفضًا جويًا خماسينيًا مر على مصر يوم الجمعة وأدى إلى وجود انخفاض في درجات الحرارةوأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم 27 درجة‪.‬ونوه إلى أن البلاد ستشهد غدًا ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة حيث تسجل 33 درجة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة، بينما القاهرة لن تتأثر بالرياح المثيرة للأتربة، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.